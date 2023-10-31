...

Kondisi Terbaru Istri di Koja, Dokter RS Polri Fokus Perbaikan Nutrisi dan HB Rendah

Rio Manik, Jurnalis · Selasa 31 Oktober 2023 10:50 WIB
A A A
 
Polisi terus menyelidiki kasus ayah dan anak yang tewas membusuk. Selain autopsi kedua jenazah, tim dokter juga memeriksa sang ibu.
 
Saat ini, Selasa (31/10) sang ibu difokuskan untuk pemulihan kesehatan. Sang ibu dirawat tim dokter di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
 
Tim dokter juga memperbaiki nutrisi dan haemoglobin yang rendah. Sebelumnya, ayah dan anak ditemukan tewas membusuk di Koja, Jakut.
 
Kontributor: Rio Manik
Produser: B. Lilia Nova

(fru)

