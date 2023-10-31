KKB Papua klaim membakar alat berat dan menyerang pos TNI, Senin (30/10). TKP di Kampung Ayata, Distrik Aifat Timur, Maybrat, Papua Barat.

KKB mengaku sebagai tentara pembebasan Papua dan menyebut bertanggung jawab. KKB pimpinan Arnoldus Kocu mengklaim menyerang pos tentara. Kejadian itu dibantah TNI dan menyebut berita yang disebar KKB hoax.

Kontributor: Chandry Suripatty

Produser: B. Lilia Nova

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News