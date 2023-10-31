...

KKB Papua Klaim Bakar Alat Berat dan Serang Pos TNI di Maybrat

Chanry Suripatty, Jurnalis · Selasa 31 Oktober 2023 09:25 WIB
KKB Papua klaim membakar alat berat dan menyerang pos TNI, Senin (30/10). TKP di Kampung Ayata, Distrik Aifat Timur, Maybrat, Papua Barat.
 
KKB mengaku sebagai tentara pembebasan Papua dan menyebut bertanggung jawab. KKB pimpinan Arnoldus Kocu mengklaim menyerang pos tentara. Kejadian itu dibantah TNI dan menyebut berita yang disebar KKB hoax.
 
Kontributor: Chandry Suripatty
Produser: B. Lilia Nova

(rns)

