Happy Asmara turut memeriahkan acara Honda Bikers Day 2023 di Lapangan Rampal, Malang, Jawa Timur, Sabtu (28/10/2023).

Penampilannya di atas panggung berhasil membuat seluruh penonton bereaksi dan terpesona. Pedangdut asal Kediri ini membuka penampilan dengan single hitsnya yaitu ngopi maszeh. Alhasil, membuat penonton langsung berjoget dan bernyanyi ria.

Acara Honda Bikers Day 2023 memang ajang mempersatukan komunitas motor di Indonesia untuk bersilaturahmi dan berseru-seruan bersama.

