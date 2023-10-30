...

Happy Asmara Hebohkan Panggung Pecinta Motor di Malang, Jatim

Devi Ari Rahmadhani, Jurnalis · Senin 30 Oktober 2023 13:40 WIB
A A A
Happy Asmara turut memeriahkan acara Honda Bikers Day 2023 di Lapangan Rampal, Malang, Jawa Timur, Sabtu (28/10/2023).
 
Penampilannya di atas panggung berhasil membuat seluruh penonton bereaksi dan terpesona. Pedangdut asal Kediri ini membuka penampilan dengan single hitsnya yaitu ngopi maszeh. Alhasil, membuat penonton langsung berjoget dan bernyanyi ria.
 
Acara Honda Bikers Day 2023 memang ajang mempersatukan komunitas motor di Indonesia untuk bersilaturahmi dan berseru-seruan bersama.
 
Reporter : Devi Ari Rahmadhani   
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

