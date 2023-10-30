Polisi telah mendapatkan perkembangan dari tim forensik terhadap penemuan jenazah ayah dan anak yang ditemukan membusuk di Jalan Balai Rakyat, Koja, Jakarta Utara.

Berdasarkan pemeriksaan sementara diketahui sang ayah telah tewas lebih dari 10 hari, sementara anaknya lebih dari tiga hari.

Dalam penyelidikan polisi menemukan ada luka di tubuh anak. Untuk itu, Polisi masih ingin memastikan luka tersebut.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News