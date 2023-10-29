Jude Bellingham mengorkestrasikan kemenangan Real Madrid atas Barcelona 2-1 dalam laga debutnya di El Clasico. Gelandang 20 tahun itu membuyarkan keunggulan tuan rumah di 22 menit terakhir. Ia mencetak dua gol (68', 90+2;) yang memberikan tiga poin tim tamu.

Brace itu membuatnya lewati torehan gol terbanyak legenda Real Madrid Zinedine Zidane dalam satu musim. Usai melewati rekor gol Cristiano Ronaldo di 10 laga awal, Bellingham menjelma jadi raja baru El Clasico.

