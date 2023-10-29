...

Jadi Raja Baru El Clasico, Jude Bellingham Lewati Rekor Zinedine Zidane

Andika Gesta, Jurnalis · Minggu 29 Oktober 2023 13:30 WIB
Jude Bellingham mengorkestrasikan kemenangan Real Madrid atas Barcelona 2-1 dalam laga debutnya di El Clasico. Gelandang 20 tahun itu membuyarkan keunggulan tuan rumah di 22 menit terakhir. Ia mencetak dua gol (68', 90+2;) yang memberikan tiga poin tim tamu.
 
Brace itu membuatnya lewati torehan gol terbanyak legenda Real Madrid Zinedine Zidane dalam satu musim. Usai melewati rekor gol Cristiano Ronaldo di 10 laga awal, Bellingham menjelma jadi raja baru El Clasico.
 
Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK

