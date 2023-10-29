...

Gusur Inter Milan, Juventus Rebut Capolista Berkat Rekor Mentereng Allegri

Andika Gesta, Jurnalis · Minggu 29 Oktober 2023 12:30 WIB
Juventus membungkam Verona 1-0 untuk merebut singgasana klasemen Liga Italia 2023/2024. Si Nyonya Tua harus bersusah payah dengan 2 gol dianulir VAR hingga meraih kemenangan di detik-detik terakhir.
 
Andrea Cambiaso tampil jadi penentu berkat sepakannya memanfaatkan kemelut di depan gawang Gialloblu (90+6'). Hasil ini membuat Massimiliano Allegri menorehkan sejarah sebagai pelatih kedua Juventus yang catatkan 100 clean sheet di kandang.
 
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

