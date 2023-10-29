Bacawapres Partai Perindo Mahfud MD meminta kepada pendukungnya menyelamatkan NKRI dari ancaman pembusukan karena praktik-praktik korupsi dan masalah penegakan hukum di Indonesia. Hal ini disampaikan Mahfud di acara konsolidasi relawan di Yogyakarta, Minggu (29/10/2023).

Mahfud meminta relawan memilih calon pemimpin yang tepat, yang berorientasi pada kesatuan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dirinya berpesan kepada para relawan untuk bergerak secara efektif.

Ia meminta kepada relawan pendukungnya agar tidak terlalu banyak membuat acara seremonial. Namun, langsung terjun mensosialisasikan program-program kepada kerabat dan tetangga.

