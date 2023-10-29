...

Gara-Gara Cak Lontong, Ganjar Pranowo Jadi Pakai Kacamata Milik Mahfud MD

Dinda Elita, Jurnalis · Minggu 29 Oktober 2023 19:24 WIB
Kacamata khas milik Cawapres Perindo Mahfud MD dipakai oleh Capres Perindo Ganjar Pranowo. Aksi pinjam kacamata itu terjadi di acara Generasi Penggerak Merebut Masa Depan (GPMMD).
 
Dalam acara yang digelar di Jakarta Concert Hall itu, tiba-tiba Cak Lontong meminjam kacamata Mahfud MD. Bukan untuk ia pakai, namun untuk diberikan kepada Ganjar Pranowo. Langsung saja Ganjar Pranowo memakai kacamata pemberian Cak Lontong tersebut.
 
Momen kocak itu terjadi saat Ganjar dan Mahfud menjadi panelis di GPMMD, Sabtu (28/10). 
 
Ganjar dan Mahfud diminta untuk menilai pemaparan 5 pemuda terbaik penggerak inovasi. Lima pemuda tersebut yakni Shofyan Adi Cahyono, Founder Sayur Organik Merbabu, Founder kata.ai, Irzan Raditya, Founder Chiki.go Chiki Fawzi, Founder Largo Handcrafted E-Bike Trias Afiandy dan Founder Pegiat Moter Listrik Rainer Haryanto.

