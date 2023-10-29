Pabrik sekaligus restoran tahu di kawasan Patal Senayan terbakar, Minggu (29/10/2023). Kebakaran diduga berasal dari tabung gas seberat 50 kilogram yang mengalami kebocoran.

Petugas kerahkan 11 unit mobil damkar dan 90 personel guna memadamkan api. Proses pemadaman berlangsung selama hampir 20 menit.

Akibat kebakaran tersebut, seorang karyawan mengalami luka bakar ringan. Pihak restoran menaksir total kerugian mencapai Rp30 juta.

Reporter: Denhelmi Sajangbati

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

