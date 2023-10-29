...

Tabung Gas 50 Kg Meledak, Pabrik Tahu di Patal Senayan Kebakaran

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Minggu 29 Oktober 2023 17:51 WIB
Pabrik sekaligus restoran tahu di kawasan Patal Senayan terbakar, Minggu (29/10/2023). Kebakaran diduga berasal dari tabung gas seberat 50 kilogram yang mengalami kebocoran.
 
Petugas kerahkan 11 unit mobil damkar dan 90 personel guna memadamkan api. Proses pemadaman berlangsung selama hampir 20 menit. 
 
Akibat kebakaran tersebut, seorang karyawan mengalami luka bakar ringan. Pihak restoran menaksir total kerugian mencapai Rp30 juta.
 
Reporter: Denhelmi Sajangbati
Produser: Reza Ramadhan

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

