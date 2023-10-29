...

Aksi Ratusan Relawan Bersihkan Eceng Gondok di Sungai Bengawan Solo

Dedi Mahdi, Jurnalis · Minggu 29 Oktober 2023 12:16 WIB
Inilah video udara yang memperlihatkan kondisi permukaan Sungai Bengawan Solo. Terlihat Sungai Bengawan Solo menghijau akibat tertutup tumbuhan eceng gondok.
 
Usai viral, ratusan relawan menggelar aksi membersihkan eceng gondok, Minggu (29/10). Kegiatan ini diawali di sisi selatan jembatan Kecamatan Malo Bojonegoro, Jatim.
 
Selain relawan, dua unit alat berat juga dikerahkan ke pinggir Sungai Bengawan Solo. Keberadaan eceng gondok ini diketahui sudah berlangsung selama sebulan terakhir. Banyaknya tumbuhan eceng gondok diduga akibat pintu air bendung gerak di wilayah Hilir ditutup.
 
Kontributor: Dedi Mahdi
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

