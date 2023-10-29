Inilah video udara yang memperlihatkan kondisi permukaan Sungai Bengawan Solo. Terlihat Sungai Bengawan Solo menghijau akibat tertutup tumbuhan eceng gondok.

Usai viral, ratusan relawan menggelar aksi membersihkan eceng gondok, Minggu (29/10). Kegiatan ini diawali di sisi selatan jembatan Kecamatan Malo Bojonegoro, Jatim.

Selain relawan, dua unit alat berat juga dikerahkan ke pinggir Sungai Bengawan Solo. Keberadaan eceng gondok ini diketahui sudah berlangsung selama sebulan terakhir. Banyaknya tumbuhan eceng gondok diduga akibat pintu air bendung gerak di wilayah Hilir ditutup.

Kontributor: Dedi Mahdi

Produser: Akira Aulia W

(fru)

