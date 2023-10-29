Balkon di salah satu ruang inap RSUD Sidoarjo, Jatim terbakar, Sabtu (29/10) malam. Api berkobar cukup besar hingga membuat panik petugas RS maupun pengunjung pasien

Dalam video, tampak kobaran api muncul di balkon lantai 2 ruang rawat inap tulip.Petugas RS berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam seadanya. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP.

Beruntung tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Namun, diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan.

Kontributor: Pramono Putra

Produser: Akira Aulia W

(fru)

