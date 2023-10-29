...

Detik-Detik Balkon Rawat Inap RSUD Sidoarjo Terbakar

Pramono Putra, Jurnalis · Minggu 29 Oktober 2023 07:28 WIB
A A A
Balkon di salah satu ruang inap RSUD Sidoarjo, Jatim terbakar, Sabtu (29/10) malam. Api berkobar cukup besar hingga membuat panik petugas RS maupun pengunjung pasien
 
Dalam video, tampak kobaran api muncul di balkon lantai 2 ruang rawat inap tulip.Petugas RS berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam seadanya. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. 
 
Beruntung tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Namun, diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan. 
 
Kontributor: Pramono Putra 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini