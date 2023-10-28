...

Belasan Rumah di Kemayoran Terbakar, 2 Warga Dilarikan ke RS karena Luka Bakar

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Sabtu 28 Oktober 2023 22:20 WIB
Kebakaran melanda permukiman padat penduduk, Sabtu (28/10). Peristiwa di Jalan Casa, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat.
 
Api diduga akibat korsleting listrik sehingga belasan rumah hangus. Angin kencang membuat api berkobar hebat dan sulit dipadamkan.
 
25 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk padamkan api. Dua orang warga dilarikan ke RS karena mengalami luka bakar.

