...

Viral Video Amatir Bus Pariwisata Terbakar di Depan SPBU Subang

Yudy Heryawan Juanda, Jurnalis · Sabtu 28 Oktober 2023 16:15 WIB
A A A
Bus pariwisata bermuatan 34 penumpang, ludes terbakar di depan SPBU Subang, Jabar, Sabtu (28/10). Penyebab kebakaran diduga akibat suhu bus yang tinggi menyebabkan adanya percikan dari aki bus.
 
Sopir bus sempat menggunakan APAR guna memadamkan api, tapi gagal. Aksi cepat yang dilakukan Damkar dan Tagana Subang berhasil memadamkan api sehingga tidak menjalar ke SPBU.
 
Beruntung, penumpang berhasil keluar sebelum api membesar sehingga tidak ada korban jiwa. Meskipun tak ada korban jiwa, namun menyebabkan kemacetan arus menuju lokasi wisata.
 
Petugas Satlantas Polres Subang segera menangani kasus dan menertibkan lalu lintas.
 
Kontributor: Yudy Heryawan Juanda
Produser: Dinda Elita

(fru)

