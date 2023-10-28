...

Ormas Islam Bakar Bendera Israel di Depan Konsulat AS di Medan

Ridwan Nasution, Jurnalis · Sabtu 28 Oktober 2023 15:30 WIB
Ratusan orang dari ormas Islam di Sumatra Utara unjuk rasa membela Palestina di depan Konsulat AS Medan, Sabtu (28/10). Mereka melakukan aksi membakar dan mengoyak bendera Israel sebagai bentuk pembelaan Palestina.
 
Dalam orasinya, mereka meminta AS sebagai anggota tetap PBB agar perang Israel-Palestina dihentikan. Massa juga mengecam aksi Israel yang memborbardir Palestina yang tidak bersalah.
 
Negara-negara besar diminta agar memberikan kemerdekaan ke rakyat Palestina. Namun, hingga 1 jam lebih, tidak ada perwakilan konsulat AS yang menemui pengunjuk rasa.
 
Kontributor: Ridwan Nasution
Produser: Dinda Elita

(fru)

