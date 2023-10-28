Ratusan orang dari ormas Islam di Sumatra Utara unjuk rasa membela Palestina di depan Konsulat AS Medan, Sabtu (28/10). Mereka melakukan aksi membakar dan mengoyak bendera Israel sebagai bentuk pembelaan Palestina.

Dalam orasinya, mereka meminta AS sebagai anggota tetap PBB agar perang Israel-Palestina dihentikan. Massa juga mengecam aksi Israel yang memborbardir Palestina yang tidak bersalah.

Negara-negara besar diminta agar memberikan kemerdekaan ke rakyat Palestina. Namun, hingga 1 jam lebih, tidak ada perwakilan konsulat AS yang menemui pengunjuk rasa.

