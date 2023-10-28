...

Tabrak Lari Pengendara Motor, Mobil Pelaku Rusak Diamuk Warga

Juhpita Meilana, Jurnalis · Sabtu 28 Oktober 2023 15:10 WIB
A A A
Sebuah mobil di Kota Bandung diamuk warga setelah menabrak lari dua pengendara motor. Perusakan mobil pelaku tabrak lari tersebut terjadi di Jl Otto Iskandar Dinata, Bandung. Mobil berhenti setelah dikejar dan dihadang puluhan warga menggunakan motor.
 
Diduga, warga kesal karena pengemudi kabur usai menabrak pengendara sepeda motor. Sementara, dua korban mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat.
 
Kanit Gakum Polrestabes Bandung mengungkapkan, pelaku tabrak lari telah diamankan. Pelaku mengalami luka ringan dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan lanjutan.
 
Kontributor: Juhpitameilana
Produser: Dinda Elita

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini