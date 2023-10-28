Sebuah mobil di Kota Bandung diamuk warga setelah menabrak lari dua pengendara motor. Perusakan mobil pelaku tabrak lari tersebut terjadi di Jl Otto Iskandar Dinata, Bandung. Mobil berhenti setelah dikejar dan dihadang puluhan warga menggunakan motor.

Diduga, warga kesal karena pengemudi kabur usai menabrak pengendara sepeda motor. Sementara, dua korban mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Kanit Gakum Polrestabes Bandung mengungkapkan, pelaku tabrak lari telah diamankan. Pelaku mengalami luka ringan dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Kontributor: Juhpitameilana

Produser: Dinda Elita

