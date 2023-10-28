...

Kecam Genosida di Palestina, Ribuan Orang Geruduk Kedubes Amerika Serikat

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Sabtu 28 Oktober 2023 12:01 WIB
Ribuan orang turun ke jalan menggelar aksi damai bela Palestina, Sabtu (28/10/2023). Aksi ini digelar di depan Kedubes Amerika Serikat. Massa mendorong Amerika berhenti melakukan genosida di Palestina.
 
Aksi sengaja dilakukan di depan Kedubes Amerika Serikat, karena negara Paman Sam Tersebut mendukung pembantaian yang dilakukan Israel ke Palestina. Sebanyak 2.098 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi tersebut. 
 
Reporter : Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadha

(fru)

Berita Terkait

