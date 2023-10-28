Lahan hutan Taman Nasional Gunung Merbabu di Semarang, sejak Jumat (27/10/2023) terbakar. Hingga pagi ini, api semakin membesar dan luas lahan terbakar mencapai ratusan hektare. Petugas dan relawan kesulitan memadamkan api, karena berada di lereng gunung.

Kebakaran itu terjadi di sisi barat Gunung Merbabu tepatnya di wilayah Getasan. Titik api pertama terlihat di daerah Sokowolu, Desa tajuk. Kemudian titik api kedua terlihat dari Gedong, Desa Tajuk. Bahkan kebakaran mengakibatkan saluran pipa air bersih warga dan lahan pertanian terbakar.

Reporter : Lurisa Lulu

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

