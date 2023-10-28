...

Viral Aksi Pasien Terjun Bebas dari Lantai 3 Parkiran RS Polri Kramat Jati

Rio Manik, Jurnalis · Sabtu 28 Oktober 2023 08:00 WIB
Seorang pria berinisial LM (28), diketahui melompat dari lantai 3 gedung parkir Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, pada Jumat (27/10/2023). Aksi ini viral di media sosial. 
 
LM diketahui merupakan pasien rawat jalan yang hendak berobat di RS Polri. Selepas melompat, banyak warga dan petugas setempat segera memberikan pertolongan kepada LM guna dilarikan ke unit gawat darurat RS Polri. 
 
Belum diketahui apakah LM mengalami depresi sehingga mengakibatkan lompat dari lantai 3 tersebut. 
 
Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

