Seorang pria berinisial LM (28), diketahui melompat dari lantai 3 gedung parkir Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, pada Jumat (27/10/2023). Aksi ini viral di media sosial.

LM diketahui merupakan pasien rawat jalan yang hendak berobat di RS Polri. Selepas melompat, banyak warga dan petugas setempat segera memberikan pertolongan kepada LM guna dilarikan ke unit gawat darurat RS Polri.

Belum diketahui apakah LM mengalami depresi sehingga mengakibatkan lompat dari lantai 3 tersebut.

Reporter : Rio Manik

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

