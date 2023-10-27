...

OTK Bakar Alat Berat di Lokasi Pembangunan Puskesmas Kampung Ayata Maybarat

Chanry Suripatty, Jurnalis · Jum'at 27 Oktober 2023 19:45 WIB
OTK membakar Ekskavator di lokasi pembangunan Puskesmas Kampung Ayata, Distrik Aifat Timur Tengah, Maybrat, Papua. Lokasi pembakaran hanya berjarak 100 meter dari pos TNI, gerombolan OTK sempat melakukan penembakan ke arah aparat keamanan.
 
Aparat TNI-Polri langsung meningkatkan keamanan untuk antisiasi gangguan susulan dari OTK yang diduga KKB pimpinan Arnoldus Kocu.
 
Kontributor: Chanry Suripaty

(rns)

