Taecyeon 2 PM Bikin Baper, Mulai Dari Nyanyikan Lagu Ultah Hingga Selfie Bareng Penggemar

Dea Kastamilla Charity, Jurnalis · Minggu 22 Oktober 2023 22:30 WIB
Taecyeon menyapa penggemar pada fanmeet 'Ok Fine Day with Taecyeon SpecialTY in Jakarta 2023' di The Kasablanka Hall, Sabtu (21/10/2023). Taecyeon sendiri merupakan salah satu anggota boy grup Korea 2 PM yang juga menggeluti dunia akting.
 
Idol kelahiran 1988 ini sungguh memuaskan kerinduan Hottest, sebutan penggemar 2 PM. Ia bahkan tak segan menghampiri langsung penggemar hingga turun panggung. Rela menyanyikan lagu ulang tahun juga berselfie bersama penggemar.

(mhd)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

