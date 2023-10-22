Taecyeon menyapa penggemar pada fanmeet 'Ok Fine Day with Taecyeon SpecialTY in Jakarta 2023' di The Kasablanka Hall, Sabtu (21/10/2023). Taecyeon sendiri merupakan salah satu anggota boy grup Korea 2 PM yang juga menggeluti dunia akting.
Idol kelahiran 1988 ini sungguh memuaskan kerinduan Hottest, sebutan penggemar 2 PM. Ia bahkan tak segan menghampiri langsung penggemar hingga turun panggung. Rela menyanyikan lagu ulang tahun juga berselfie bersama penggemar.
