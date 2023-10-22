...

Siwon Super Junior Gegerkan Dapur Master Chef Indonesia, Ini Pemenang Pilihannya

Dea Kastamilla Charity, Jurnalis · Minggu 22 Oktober 2023 21:55 WIB
Choi Siwon anggota boy grup kpop Super Junior menjadi tamu istimewa di Master Chef Indonesia Season 11 (22/10).
 
Peserta dibagi menjadi tiga tim dan harus menyelesaikan tantangan menu delivery service. Setiap tim menyajikan masakan yang juga dikombinasikan dengan kekhasan bumbu Korea.
 
Siwon juga menikmati setiap menu yang disajikan setiap tim. Namun, tim inilah yang menjadi pemenangnya.

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

