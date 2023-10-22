Choi Siwon anggota boy grup kpop Super Junior menjadi tamu istimewa di Master Chef Indonesia Season 11 (22/10).

Peserta dibagi menjadi tiga tim dan harus menyelesaikan tantangan menu delivery service. Setiap tim menyajikan masakan yang juga dikombinasikan dengan kekhasan bumbu Korea.

Siwon juga menikmati setiap menu yang disajikan setiap tim. Namun, tim inilah yang menjadi pemenangnya.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News