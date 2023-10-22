...

Puan Pastikan Gibran Belum Ajukan Surat Pengunduran Diri ke PDIP

Nursyafei, Jurnalis · Minggu 22 Oktober 2023 18:30 WIB
Ketua DPP PDIP Puan Maharani memastikan Wali Kota Solo yang juga kader PDIP Gibran Rakabuming Raka sampai saat ini belum mengajukan surat pengunduran diri. Hal tersebut disampaikan Puan di Surabaya, Minggu (22/10/2023).
 
Gibran sendiri resmi diusulkan namanya oleh Partai Golkar menjadi Cawapres Prabowo Subianto, dan belakangan semakin ramai dikabarkan menjadi kandidat dalam Pilpres 2024 mendatang.

(mhd)

