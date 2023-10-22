...

Ganjar-Mahfud MD Usai Jalani Pemeriksaan Kesehatan di RSPAD selama 9 Jam

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Minggu 22 Oktober 2023 17:22 WIB
Pasangan Capres dan Cawapres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah menyelesaikan tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Keduanya menjalani pemeriksaan selama sembilan jam pada Minggu (22/10/2023).
 
Ganjar pun turut mengucapkan terima kasih kepada pihak dokter RSPAD. Ganjar pun berharap hasil pemeriksaan kesehatan membuahkan hasil yang baik.
 
Reporter: Riyan Rizki Roshali
Produser: Reza Ramadhan

Berita Terkait

