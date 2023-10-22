Pasangan Capres dan Cawapres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah menyelesaikan tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Keduanya menjalani pemeriksaan selama sembilan jam pada Minggu (22/10/2023).

Ganjar pun turut mengucapkan terima kasih kepada pihak dokter RSPAD. Ganjar pun berharap hasil pemeriksaan kesehatan membuahkan hasil yang baik.

