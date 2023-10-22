Pasangan Ganjar-Mahfud MD menjalani pemeriksaan kesehatan hari ini, Minggu (22/10). Pemeriksaan dilakukan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Sekitar pukul 07.23 WIB terlihat Ganjar-Mahfud keluar dari RSPAD usai mengurus berkas. Keduanya terlihat menggunakan pakaian khusus untuk menjalani tes kesehatan.

Sebelumnya, pemeriksaan Ganjar-Mahfud dimulai pukul 07.20 WIB. Pemeriksaan ini akan berlangsung hingga sore hari pukul 17.15 WIB.

Reporter: Riyan Rizki Roshali

Produser: Akira Aulia W

