Begini Penampakan Ganjar-Mahfud Jalani Tes Kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Minggu 22 Oktober 2023 08:45 WIB
Pasangan Ganjar-Mahfud MD menjalani pemeriksaan kesehatan hari ini, Minggu (22/10). Pemeriksaan dilakukan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
 
Sekitar pukul 07.23 WIB terlihat Ganjar-Mahfud keluar dari RSPAD usai mengurus berkas. Keduanya terlihat menggunakan pakaian khusus untuk menjalani tes kesehatan.
 
Sebelumnya, pemeriksaan Ganjar-Mahfud dimulai pukul 07.20 WIB. Pemeriksaan ini akan berlangsung hingga sore hari pukul 17.15 WIB.
 
