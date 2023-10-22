Pasangan Ganjar-Mahfud MD menjalani pemeriksaan kesehatan hari ini, Minggu (22/10). Pemeriksaan dilakukan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Sekitar pukul 07.23 WIB terlihat Ganjar-Mahfud keluar dari RSPAD usai mengurus berkas. Keduanya terlihat menggunakan pakaian khusus untuk menjalani tes kesehatan.
Sebelumnya, pemeriksaan Ganjar-Mahfud dimulai pukul 07.20 WIB. Pemeriksaan ini akan berlangsung hingga sore hari pukul 17.15 WIB.
Reporter: Riyan Rizki Roshali
Produser: Akira Aulia W

