Bacapres-Bacawapres, Ganjar dan Mahfud akan menjalani tes kesehatan hari ini, Minggu (22/10). Tes kesehatan akan dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakpus.

Pukul 04.40 WIB, rumah dinas Mahfud terlihat masih sepi. Namun, jika dilihat dari luar terdapat sebuah mobil yang sudah dipersiapkan.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyebut Ganjar- Mahfud akan dijadwalkan tes kesehatan, Minggu (22/10)

Reporter: Giffar Rivana

Produser: Akira Aulia W

(fru)

