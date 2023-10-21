...

Perbatasan Gaza Dibuka, Bantuan Internasional Mulai Berdatangan

Adhika Rasyid Reda, Jurnalis · Sabtu 21 Oktober 2023 19:29 WIB
A A A
Pengiriman bantuan mulai disalurkan ke Jalur Gaza yang terkepung, Sabtu (21/10). Sebagian besar truk bergerak di perbatasan Rafah dengan Mesir. Pekerja bantuan di Mesir senang ketika truk berisi bantuan melewati gerbang utama ke Gaza.
 
Pembukaan penyeberangan terjadi ketika Israel dan Palestina terus saling baku tembak. Israel menutup wilayah 2 minggu, memaksa warga Palestina menjatah makanan dan minum air kotor dari sumur.
 
Rumah sakit mengatakan kehabisan obat-obatan dan bahan bakar untuk generator darurat di tengah pemadaman listrik di seluruh wilayah.
 
Serangan udara Israel terus hantam Gaza Selatan, dipenuhi pengungsi dari utara atas instruksi Israel. Perang tersebut memasuki hari ke-15 adalah yang paling mematikan dari 5 perang di Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan 4.137 warga Palestina tewas.

Sumber : Reuters

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini