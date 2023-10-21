Pengiriman bantuan mulai disalurkan ke Jalur Gaza yang terkepung, Sabtu (21/10). Sebagian besar truk bergerak di perbatasan Rafah dengan Mesir. Pekerja bantuan di Mesir senang ketika truk berisi bantuan melewati gerbang utama ke Gaza.

Pembukaan penyeberangan terjadi ketika Israel dan Palestina terus saling baku tembak. Israel menutup wilayah 2 minggu, memaksa warga Palestina menjatah makanan dan minum air kotor dari sumur.

Rumah sakit mengatakan kehabisan obat-obatan dan bahan bakar untuk generator darurat di tengah pemadaman listrik di seluruh wilayah.

Serangan udara Israel terus hantam Gaza Selatan, dipenuhi pengungsi dari utara atas instruksi Israel. Perang tersebut memasuki hari ke-15 adalah yang paling mematikan dari 5 perang di Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan 4.137 warga Palestina tewas.



