Pertemuan Gulf Cooperation Council (GCC) dan ASEAN menjadi sejarah baru 2 regional wilayah untuk bekerjasama dan bergerak di berbagai bidang. Dalam pertemuan ini ada 5 poin yang menjadi pernyataan sikap negara ASEAN dan teluk terkait konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel.

Pertemuan kedua regional ini menitikberatkan pertemuan dengan fokus pada persoalan ekonomi, perdagangan industri, dan pariwisata dan akan rencananya akan digelar secara rutin selama 2 tahun sekali.

