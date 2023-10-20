Laka maut terjadi di Tol Cipularang KM 82.000 di daerah Jatiluhur, Jabar. Pikap nopol T 8783 AN tabrak tronton pengangkut karpet, Jumat (20/10).

Evakuasi sopir pikap yang tewas di TKP berlangsung lama karena terjepit. Korban tewas kemudian dievakuasi ke RS Abdul Radjak Purwakarta.

Truk tronton yang ditabrak dari belakang hanya rusak ringan. Penyebab kecelakaan diduga akibat pengemudi pikap mengantuk.

Kontributor: Irwan

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

