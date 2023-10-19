Julian Nagelsmann mencopot ban kapten Manuel Neuer di Timnas Jerman. Juru taktik 36 tahun itu mempercayakan sepenuhnya Ilkay Gundogan memimpin Der Panzer.

Sebelumnya Gundogan hanya ditunjuk sebagai kapten selama Neuer menepi karena cedera. Keputusan ini adalah buntut perselisihan panjang Nagelsmann dengan Neuer. Keduanya berseteru sejak di Bayern yang berujung pemberhentian Nagelsmann sebagai pelatih.

