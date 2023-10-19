Michelle Ashley menghebohkan jagat maya dengan membongkar chat Billy Syahputra. Menanggapi hal tersebut, Billy mengaku tidak ambil pusing.

Dirinya tidak terganggu selama hal itu tidak merugikan satu sama lain. Menurutnya, putri Pinkan Mambo tersebut adalah pribadi yang baik.

Keduanya juga menjalin hubungan pertemanan meskipun tidak terlalu dekat.

Produser : Dea K.Charity

Video : Thanks to Star

(rns)

