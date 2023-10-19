...

Barisan Putri Kiai di Jawa Timur Siap Menangkan Ganjar-Mahfud MD

Mukhtar Bagus, Jurnalis · Kamis 19 Oktober 2023 23:20 WIB
Barisan Putri Kiai dari berbagai ponpes di Jawa Timur yang tergabung dalam Nawaning siap memenangkan Bacapres Ganjar Pranowo dan Bacawapres Mahfud MD dalam Pemilu 2024 mendatang. Nawaning menggelar pertemuan di Ponpes Tambakberas, Kabupaten Jombang Jawa Timur. Mereka akan membentuk tim hingga ketingkat Desa, gerakan Nawaning optimis pasangan Ganjar dan Mahfud akan menang Pilpres 2024.

