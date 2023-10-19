...

Hadiri KTT ASEAN - GCC di Riyadh, Presiden Jokowi akan Bahas Masalah Ekonomi dan Perdagangan

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Kamis 19 Oktober 2023 10:10 WIB
A A A
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Arab Saudi, Rabu, (18/10). Pesawat tiba di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh pukul 23.25 WS. 
 
Presiden hadiri KTT ASEAN-Gulf Cooperation Council (ASEAN-GCC). Jokowi menjadi co-chair bersama Putra Mahkota Mohammed bin Salman.
 
Presiden akan menggelar pertemuan bilateral dengan Mohammed bin Salman. Isu yang dibahas dalam pertemuan antara lain ekonomi dan perdagangan. Selain itu soal investasi, produk halal, energi dan pembentukan dewan kordinasi tertinggi.
 
Reporter: Raka Dwi Novianto
Produser: B. Lilia Nova

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini