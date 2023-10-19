Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Arab Saudi, Rabu, (18/10). Pesawat tiba di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh pukul 23.25 WS.

Presiden hadiri KTT ASEAN-Gulf Cooperation Council (ASEAN-GCC). Jokowi menjadi co-chair bersama Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Presiden akan menggelar pertemuan bilateral dengan Mohammed bin Salman. Isu yang dibahas dalam pertemuan antara lain ekonomi dan perdagangan. Selain itu soal investasi, produk halal, energi dan pembentukan dewan kordinasi tertinggi.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: B. Lilia Nova

(sfn)

