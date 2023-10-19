Rumah dinas Menko Polhukam Mahfud MD terlihat sepi, Kamis (19/10) pagi. Pukul 06.18 WIB, belum terlihat kegiatan apapun dan gerbang tertutup rapat. Beberapa kendaraan parkir di depan rumah, termasuk mobil pelat merah.

Sejak pukul 06.00 WIB, awak media telah menunggu di depan rumah. Belum diketahui, kapan Bacawapres Partai Perindo Ganjar itu akan berangkat.

Dalam agenda Mahfud MD akan menuju Tugu Proklamasi sebagai titik kumpul sebelum mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

