Neymar kembali mengalami cedera parah saat membela Timnas Brasil melawan Uruguay dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026. Cedera itu terjadi saat pemain berusia 31 tahun itu sedang adu kontak dengan Nicolas de la Cruz.

Namun, Neymar bernasib sangat sial karena kaki kanannya tidak mendarat dengan sempurna. Neymar menunjukkan ekspresi sangat kesakitan ketika meminta pertolongan medis

Ia pun langsung diangkut keluar lapangan dengan mobil tim medis, sambil menutupi wajahnya. Neymar juga harus menggunakan kruk atau tongkat penyangga jalan saat meninggalkan stadion

Dalam pertandingan tersebut, Brasil harus takluk oleh Uruguay dengan skor 0-2 lewat gol-gol Darwin Nunez dan Nicolas de la Cruz.

