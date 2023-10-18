...

Alami Cedera Parah Lawan Uruguay, Neymar Keluar Stadion Terpincang-Pincang

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 18 Oktober 2023 16:00 WIB
A A A
Neymar kembali mengalami cedera parah saat membela Timnas Brasil melawan Uruguay dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026. Cedera itu terjadi saat pemain berusia 31 tahun itu sedang adu kontak dengan Nicolas de la Cruz.
 
Namun, Neymar bernasib sangat sial karena kaki kanannya tidak mendarat dengan sempurna. Neymar menunjukkan ekspresi sangat kesakitan ketika meminta pertolongan medis
 
Ia pun langsung diangkut keluar lapangan dengan mobil tim medis, sambil menutupi wajahnya. Neymar juga harus menggunakan kruk atau tongkat penyangga jalan saat meninggalkan stadion
 
Dalam pertandingan tersebut, Brasil harus takluk oleh Uruguay dengan skor 0-2  lewat gol-gol Darwin Nunez dan Nicolas de la Cruz.
 
------------
 
Produser : Febry Rachadi
ve: fani g.

(sfn)

