Penyanyi Anneth Delliecia baru-baru ini merilis single terbarunya yang berjudul ‘Memar’. Lagu yang merupakan singkatan dari ‘Meski Masih Ada Rasa’ ini dirilis tepat di hari ulang tahunnya yang ke-18.

Di momen perilisan single terbarunya di She La Vie Ballroom, Alam Sutra, Tangsel pada Rabu, (18/10/2023). Sebuah kejutan telah menanti Anneth dari keluarga dan kerabat terdekatnya.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News