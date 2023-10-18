Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hadir dalam deklarasi Capres Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden dari kalangan anak muda di Gedung Arsip Nasional, Jakarta Barat, Rabu (18/10/2023) malam.

Bakal calon Wakil Presiden Mahfud MD mengatakan jika Pemilu 2024 mendatang adalah Pemilu yang dikhususkan untuk para anak-anak muda. Mahfud mengungkapkan jika pemilih muda di Indonesia saat ini yang terbesar sebanyak 62 persen anak muda memiliki ruang yang sangat besar untuk bersuara dan bisa menjadikan mimpi Indonesia emas di tahun 2045.

(mhd)

