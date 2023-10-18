Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Perindo Ganjar Pranowo menekankan pentingnya menjaga mental health di kalangan anak muda. Ganjar bercerita, dirinya pernah mendapat curhatan dari salah seorang anak muda penyintas gangguan kesehatan mental, bahwa masalah tersebut merupakan masalah yang serius.

Ganjar menyebut adalah parenting harus betul-betul dijalankan mulai dari keluarga. Sementara Ganjar menegaskan pemerintah juga harus menyediakan layanan dan fasilitas yang layak, agar anak-anak muda mau bercerita terkait persoalan yang dihadapi.

(mhd)

