Seorang pesilat tewas saat menjalani ujian kenaikan tingkat di perguruannya di Gresik, Jawa Timur. Korban diduga menjadi korban pengeroyokan 6 seniornya saat ujian kenaikan tingkat.

Korban menderita memar dibagian dada, punggung, dagu dan kemaluan korban sempat terjatuh dan kepalanya membentur batu saat duel.

Tersangka yang juga pelatih korban mengatakan sabung atau duel rutin dilakukan saat ujian kenaikan tingkat.

(fru)

