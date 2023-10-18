Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi melakukan peninjauan ke Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka, Jawa Barat
Peninjauan dilakukan jelang pengalihan penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara ke Kertajati. Dalam kesempatan ini Menteri Perhubungan juga berinteraksi dengan sejumlah penumpang.
Diketahui, Bandara Kertajati akan beroperasi penuh dan melayani pengalihan penerbangan domestik dari Bandara Husein Sastranegara pada akhir Oktober 2023
Kontributor: Mohamad Zeni Johadi
Produser: Kristo Suryokusumo
