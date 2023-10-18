Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan bacawapres pendamping Bacapres Perindo Ganjar Pranowo adalah Menkopolhukam Mahfud MD, Rabu (18/10).

Mega mengumumkan bacawapres itu di kantor DPP PDIP Jalan Pangeran Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, pukul 10.00 WIB. Para ketua umum parpol pendukung Ganjar hadir dalam pengumuman itu.

Megawati didampingi Plt Ketum PPP Mardiono, Ketum Hanura Oesman Sapta Odang, Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketua TPN Arsjad Rasjid, Wakil Ketua TPN Gatot Edi, dan Andika Perkasa.

Tim Liputan

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

