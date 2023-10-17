Timnas Indonesia kembali meraih kemenangan telak atas Brunei Darussalam pada leg kedua putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pertandingan yang digelar di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Selasa (17/10/2023), skuad Garuda menang dengan skor mencolok 6-0.

Gol-gol kemenangan tim besutan Shin Tae-yong masing-masing dicetak oleh brace Hokky Caraka (6', 44'), Egy Maulana Vikri (42'), penalti Witan Sulaeman (47'), Rizky Ridho (63'), dan Ramadhan Sananta (82').

Kemenangan ini memastikan Timnas Indonesia menang agregat 12-0 usai selumnya juga menang 6-0 di leg pertama.

Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia melaju ke putaran dua akan bergabung dengan Irak, Vietnam, dan Filipina di Grup F.

-------

Produser: Febry Rachadi

ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News