Highlights Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia : Menang Agregat 12-0 Atas Brunei Darussalam, Timnas Indonesia Lolos ke Putaran Kedua

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 17 Oktober 2023 22:00 WIB
Timnas Indonesia kembali meraih kemenangan telak atas Brunei Darussalam pada leg kedua putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
 
Pertandingan yang digelar di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Selasa (17/10/2023), skuad Garuda menang dengan skor mencolok 6-0.
 
Gol-gol kemenangan tim besutan Shin Tae-yong masing-masing dicetak oleh brace Hokky Caraka (6', 44'), Egy Maulana Vikri (42'), penalti Witan Sulaeman (47'), Rizky Ridho (63'), dan Ramadhan Sananta (82').
 
Kemenangan ini memastikan Timnas Indonesia menang agregat 12-0 usai selumnya juga menang 6-0 di leg pertama.
 
Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia melaju ke putaran dua akan bergabung dengan Irak, Vietnam, dan Filipina di Grup F.
 
-------
 
Produser: Febry Rachadi
ve: fani g.

(sfn)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

