PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Whoosh kembali memberikan potongan harga. Kali ini potongan sebesar 50 persen untuk pembelian tiket lewat aplikasi mobile Whoosh.

Para calon penumpang dapat membeli tiket hanya seharga Rp150 ribu, di mana harga normalnya sebesar Rp300 ribu.

Promo diskon separuh harga itu dalam rangka HUT ke-8 KCIC. Pembelian tiket promo juga bisa dilakukan lewat aplikasi Access by KAI, Livin Mandiri, dan BRI Mobile.

Promo dibuka mulai 18 Oktober hinga 30 November 2023 mendatangPT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Whoosh kembali memberikan potongan harga 50% untuk pembelian tiket lewat aplikasi mobile Whoosh.

Para calon penumpang dapat membeli tiket hanya seharga Rp150 ribu dari harga normalnya sebesar Rp300 ribu. Promo diskon separuh harga itu dalam rangka hari ulang tahun KCIC ke-8

Pembelian tiket promo juga bisa dilakukan lewat aplikasi Access by KAI, Livin Mandiri dan BRI Mobile. Promo dibuka mulai 18 Oktober hinga 30 November 2023 mendatang

Reporter : Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News