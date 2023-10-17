...

Promo Setengah Harga Tiket Kereta Cepat Whoosh Jadi Rp150 Ribu!

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Selasa 17 Oktober 2023 22:30 WIB
PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Whoosh kembali memberikan potongan harga. Kali ini potongan sebesar 50 persen untuk pembelian tiket lewat aplikasi mobile Whoosh.
 
Para calon penumpang dapat membeli tiket hanya seharga Rp150 ribu, di mana harga normalnya sebesar Rp300 ribu.
 
Promo diskon separuh harga itu dalam rangka HUT ke-8 KCIC. Pembelian tiket promo juga bisa dilakukan lewat aplikasi Access by KAI, Livin Mandiri, dan BRI Mobile.
 
