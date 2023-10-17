Evakuasi KA Argo Semeru yang anjlok masih terlangsung dengan menggunakan crane khusus, Selasa(17/10).

Rangkaian KA Argo Wilis yang berjumlah 11 gerbong, 6 diantaranya telah berhasil dievakuasi dan ditarik ke Stasiun Wates. Sementara 8 Gerbong KA Argo Semeru masih berada diluar rangkaian rel dan belum dievakuasi.

Sejumlah petugas juga memperbaiki bantalan rel yang pecah akibat terlindas roda kereta api yang anjlok. PT KAI akan melakukan upaya rekayasa pola operasi berupa jalan memutar dan oper stapend bagi perjalanan yang akan melintas di wilayah Wates - Sentolo.

Kontributor: Budi Utomo

(rns)

