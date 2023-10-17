Sejumlah jadwal perjalanan kereta api yang berangkat dari Stasiun Surabaya Gubeng dan Stasiun Malang Kota mengalami perubahan pola operasi menyusul kecelakaan KA Argo Semeru di Yogyakarta, Selasa(17/10).

Kereta Api tujuan Jakarta dan Bandung akan diarahkan melalui Solo ke arah Gundih-Semarang. Selain itu, KA Argo Wilis relasi Bandung-Surabaya Gubeng juga harus mengalami keterlambatan kedatangan.

Kontributor: Yudha Prawira

(rns)

