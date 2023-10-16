Beginilah momen saat sejumlah joki berlari bersama sapi-sapinya. Tradisi kebanggaan orang Minang ini dikenal dengan nama Pacu Jawi.

Pacu Jawi merupakan tradisi balapan sapi di Tanah Datar, Payakumbuh. Tradisi ini diadakan sebelum para petani membajak sawah untuk ditanami padi. Sapi yang dilombakan juga bukan sapi khusus pacuan melainkan sapi ternak biasa.

Dalam Pacu Jawi, sang joki tidak menunggangi sapi dengan sebuah alat. Melainkan, sang joki turut berlari sambil mengendalikan sapi tersebut.

Kontributor: Agung Sulistyo

Produser: Akira Aulia W

(rns)

