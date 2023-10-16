Seorang siswa SMA menjadi korban bullying 3 teman sekelasnya di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Para pelaku menarik jilbab korban berulang kali dan merekam aksi tersebut.

Pihak sekolah kemudian mengumpulkan orang tua siswa dan pelaku untuk dilakukan mediasi. Pihak sekolah akan mendampingi dengan mendatangkan psikolog agar korban tidak trauma dan takut ke sekolah.

Kontributor: Erwin Syah Putra Nasution

(rns)

