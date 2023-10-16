Sebuah video yang memperlihatkan sebuah mobil berwarna hitam dengan plat nomor dinas kepolisian menghadang dan mengancam pengemudi lain dengan tongkat besi beredar dan viral di media sosial.

Video tersebut juga menunjukkan pengemudi yang membuka pintu dan mengambil sebuah tongkat besi dibawah setirnya. Pengemudi tersebut memberikan omelan sambil menggenggam tongkat besinya sebelum menutup pintu mobilnya.

Reporter: Yohannes Tobing

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

