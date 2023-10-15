Philippe Coutinho ikut membentangkan spanduk dukungan untuk Palestina di laga Al Gharafa vs Al Duhail dalam lanjutan Piala Bintang Qatar 2023.
Kedua tim memberikan dukungan bertuliskan: "Palestina, ada di hati kami selalu dan selamanya"
Pada laga itu Coutinho melesakkan gol kedua yang memastikan kemenangan Al Duhail 2-0. Hasil ini membuat sang juara bertahan menyapu bersih dua kemenangan.
-----------------------
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.
(sfn)
