MotoGP Indonesia 2023 diwarnai selebrasi ala batman Maverick Vinales di podium sirkuit Mandalika. Pembalap tim Aprilia itu keluar sebagai runner up dibelakang Pecco Bagnaia yang jadi juara, serta disusul Fabio Quartararo di posisi ketiga.

Kemenangan dramatis sang juara bertahan itu tak lepas dari jatuhnya rival terdekatnya Jorge Martin di lap ke-13. Martin yang mendominasi sejak start dan unggul hingga 3 detik di depan justru terjatuh saat memasuki tikungan ke-11.

