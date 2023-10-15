Beginilah detik-detik saat sebuah mobil trafo power listrik terbakar. Lokasi di Jalan Lawanggada, Pulasaren Barat, Cirebon, Minggu (15/10).

Kebakaran diduga berawal dari korsleting listrik pada bagian mesin. Kebakaran itu sempat membuat warga panik akibat terdengar suara ledakan. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api.

Kontributor: Miftahudin

Produser: Akira Aulia W

(fru)

