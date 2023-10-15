Beginilah detik-detik saat sebuah mobil trafo power listrik terbakar. Lokasi di Jalan Lawanggada, Pulasaren Barat, Cirebon, Minggu (15/10).
Kebakaran diduga berawal dari korsleting listrik pada bagian mesin. Kebakaran itu sempat membuat warga panik akibat terdengar suara ledakan. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api.
Kontributor: Miftahudin
Produser: Akira Aulia W
(fru)
